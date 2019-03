Strategien gegen „digitale Denkfaulheit“

Durch vermehrten Einsatz moderner Technologien müssen wir uns nicht mehr so viel merken wie früher. Dies erledigen nun Apps am Smartphone und das Internet. So werden wir immer vergesslicher.Experten sprechen mittlerweile sogar von einer digitalen Amnesie. Beispielsweise haben Forscher des University College London (GB) herausgefunden, dass unser Denkorgan bei ständiger Nutzung von Navigationsgeräten einzelne Regionen nahezu komplett abschaltet. Mit folgenden Übungen lassen sich das Erinnerungsvermögen stärken und die Gehirnleistung fördern: