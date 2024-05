Akupunktur: Wie 365 Punkte Beschwerden lindern

Wie sieht es in Österreich aus?

„Selbst wenn Akupunktur hierzulande seit Jahren eine etablierte Behandlungsmethode darstellt, besteht weiterer Bedarf an Ambulanzen oder Ambulatorien, in denen die Kosten für die Therapie von gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Akupunktur auch in Österreich in entsprechende Behandlungs-Guidelines aufgenommen wird“, erklärt Dr. Daniela Stockenhuber, Ärztin für Allgemeinmedizin und Traditionelle Chinesische Medizin in Purkersdorf, NÖ, sowie Präsidentin der Österr. Gesellschaft für Akupunktur.