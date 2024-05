Mit dem „Nachbrenneffekt“ schneller zur Traumfigur

Wer hartnäckigen Fettpölsterchen den Kampf ansagen möchte, der kommt an regelmäßiger Bewegung nicht vorbei. Die gute Nachricht an alle „Sportmuffel“: das Training zahlt sich doppelt aus. Denn wer es sich nach der körperlichen Aktivität gemütlich macht, verbrennt bis zu drei weitere Tage Kalorien. Was fast wie ein Traum klingt, beruht auf dem sogenannten Nachbrenneffekt, der auch unter dem Namen EPOC (excess post exercise oxygen consumption) oder Afterburn Effect bekannt ist. Und so können auch Sie ihn nutzen, um noch rechtzeitig die Sommerfigur zu erreichen: