So trauern Neuseelands härteste Jungs um die Opfer

Nach dem Massaker in zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch ist das Entsetzen über die furchtbare Tat weiterhin groß. 50 Gläubige wurden beim Freitagsgebet niedergemetzelt, weil ein 28-jähriger Australier nach eigenen Angaben die „weiße Rasse vor der Gefahr Islam beschützen“ wollte. Doch der mutmaßliche Massenmörder hat die Rechnung ohne die Neuseeländer gemacht, die in ihrer Trauer näher denn je zusammenrücken. So führten Mitglieder der Black-Power-Gang den traditionellen Tanz der Maori, den Haka, im Gedenken an die allesamt muslimischen Opfer auf.