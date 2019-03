Bericht für Rom fertig: Keine Infos für das Volk

In Salzburg lädt Visitator Franz Lackner heute, Freitag, zu einer Pressekonferenz. Viel Information dürfte es nicht geben. „Er wird über die Arbeit berichten, nicht von konkreten Inhalten“, so Sprecherin Heidi Zikulnig. Der Bericht wird an die Bischofskongregation nach Rom geschickt - das Gremium untersagte der Diözesanleitung die Veröffentlichung ihres Prüfberichtes. An die Diözese Gurk geht der Bericht nicht, was für das Domkapitel „nicht akzeptabel“ ist, denn es sei eine mehrtägige Begutachtungsphase und Möglichkeit zur Stellungnahme zugesagt worden.