Segler geht über Bord und überlebt mit Navy-Trick

Jeans zu „Rettungshose“ umfunktioniert

„Mein Bruder wollte sofort zu mir umkehren, aber der Wellengang war etwa drei Meter hoch. Er warf eine Rettungsweste mit einem Seil über Bord. Ich konnte diese aber nicht erreichen, ich war schon zu weit weg. Dann denke ich, dass der Motor explodiert ist“, schildert Arne die dramatische Situation. Schließlich sei ihm der Überlebens-Trick der Navy eingefallen. „Ohne die Jeans wäre ich heute nicht mehr am Leben, sie haben mich gerettet.“ Er machte unter Wasser Knoten in die Hosenbeine und füllte das Kleidungstück mit Luft - so konnte sich der Deutsche an ihr festklammern und Energie sparen.