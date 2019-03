Auf der Turrach wird Snow Volleyball gespielt!

„That‘s the way, aha, aha, I like it!“, heißt es im Zuge der Austrian Snow Volleyball Championships, die heuer am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, auf der Turracher Höhe stattfinden. Bis zu acht Damen- und acht Herrenteams batteln am Eventareal - direkt vor der Almstube an der Kornockpiste - um den Österreichischen Meistertitel im Snow Volleyball.