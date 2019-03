Ehefrau als Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein 55-Jähriger aus Villach fuhr am 10. März 2019 um 9.30 Uhr mit einem Pkw auf der A 8 in Fahrtrichtung Sattledt. Im Bereich der Autobahnausfahrt Haag am Hausruck kam der Pkw aus ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Lenker versuchte noch dagegen zu lenken, jedoch konnte er nicht verhindern, dass der Pkw die rechte Leitschiene touchierte. Anschließend wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wobei dieser entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.