Nackter Knabe im Salatbeet erzählt Zeitgeschichte

Frühlingserwachen

Der Sohn wurde Maler. Er stellte seinen Neffen Peter, den die Oma aufzog, in das Salatbeet und malte Nacktheit pur: „Damit verband man Aufbruch in eine neue Freiheit.“ Insgesamt wollte man trostlose Enge überwinden, das Korsett abwerfen. Man tat es buchstäblich, indem man etwa im Sommer der Freikörperkultur fröhnte, aber auch neue Ideen - wie etwa die Lehren Rudolf Steiners - fanden Beachtung. Ein gesellschaftliches Frühlingserwachen, das den Menschen wachsen sehen will! Der Jugendstil-Raum in der Ausstellung „Die Sammlung“ schildert diese Aufbruchssstimmung damals, die Kunst war ihr Flaggschiff.