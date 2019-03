Nein zu Salzburg! Steyrer Anhang rebelliert

Nach dem Herbst schien Hopfen und Malz verloren. Nach zwei Frühjahrsrunden ist Ried aber plötzlich mitten im Aufstiegsrennen. Nach dem Super-3:0 in Wattens soll speziell am Freitag, wo der Biermärz in die josko-Arena kommt, auch gegen den Kapfenberger SV gelten: Oans, zwoa, gsuffa!