Viele Senioren wollen in eigenen 4 Wänden bleiben

Erstellt vom Departement Soziales der FH Burgenland, verteilt über die Mitglieder des Seniorenbeirates: 23.000 Menschen der älteren Generation waren in den letzten Wochen aufgerufen, ihre Wünsche in Sachen Pflege zu deponieren. Soziallandesrat Christian Illedits und Roland Fürst, Lehrgangsleiter an der FH, präsentierten nun das Ergebnis. „Fast 100 Prozent der Senioren wünschen sich eine Pflege zu Hause, aber nur 44 Prozent glauben, sich diese auch leisten zu können“, so Illedits. Das führt er vor allem darauf zurück, dass sich viele nicht im Vorfeld, sondern erst im Akutfall, wenn sie bereits pflegebedürftig sind, Gedanken machen.