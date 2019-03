Jugendliche gehen in der Fastenzeit neue Wege

In der Pfarrkirche St. Nikolaus im Zentrum von Hall stehen drei Skulpturen des Südtiroler Künstlers Lois Anvidalfarei: Adam, Hiob, der Gekreuzigte. Vor der Tür ein männlicher Torso. Zerstückelt, erhängt. Die ersten Proteste zu diesem etwas anderen Fasten-Impuls hat es schon gegeben. Erinnerungen an die Demontage von Anvidalfareis Skulptur in Wilten vor einigen Jahren werden wieder wach.