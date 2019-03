Alkolenkerin (27) zu betrunken für Alkotest

Eine 27-Jährige ist Donnerstagvormittag volltrunken mit ihrem Auto in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf/Krems) in einen entgegenkommenden Pkw gekracht. Die Frau war offenbar so alkoholisiert, dass sie nicht mehr in den Alkomat blasen konnte. Nach dem zwölften Versuch wurde der Test abgebrochen. Sie und der verletzte 39-jährige Lenker des anderen Wagens wurden ins Spital gebracht, so die Polizei.