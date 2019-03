Nach Prügelattacke runder Tisch zu Jugendbande

Die vorwiegend aus Migranten bestehende Teenager-Gang soll seit Wochen vor allem Kinder und Jugendliche im Umfeld des Ennser Jugendzentrums terrorisieren. Dabei soll es zu Drohungen, Übergriffen und Erpressungen gekommen sein. „Leider sind zuletzt mehrfach Besucher des Zentrums von der Bande eingeschüchtert worden. Manche haben inzwischen so Angst, dass sie sich nicht mehr hertrauen“, sagt Kurt Winter, Geschäftsführer des Trägervereins der Jugendeinrichtung. Belästigungen würden auch beim Bahnhof, am Stadtplatz, in Schulen und einem Fast-Food-Restaurant stattfinden. Die Polizei sei informiert.