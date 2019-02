Bursch vor Jugendzentrum krankenhausreif geprügelt

Unter Druck gesetzt

Am Donnerstag eskalierte die Situation. Joseph (14) aus St. Valentin war von der Bande über soziale Medien derart unter Druck gesetzt worden, dass er deren Anordnung, im JUZ zu erscheinen, nachkam. „Einer ist mit dem Buben zu einer Aussprache hereingekommen. Dann ist es so laut geworden, dass andere sie hinausgeschickt haben“, so Winter. Vor dem JUZ kam es zu einer Schlägerei, bei der Joseph spitalsreif geprügelt wurde: Er erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch sowie eine Netzhautverletzung.