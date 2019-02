Versicherungsriese schafft Milliarden nach Irland

Ungeachtet der lahmenden Wirtschaft hat der britische Staat zu Jahresbeginn einen Rekordüberschuss verbucht. Er summierte sich im Jänner auf gut 17 Milliarden Euro, wie das Statistikamt in London mitteilte. Das ist das größte Plus seit Beginn der monatlichen Berechnungen 1993. Steigende Einnahmen in diesen Bereichen sind zu Jahresbeginn zwar üblich, doch fiel der Zuwachs in den vergangenen Jahren im Schnitt nur halb so hoch aus.