Juncker über Brexit: „Bin nicht sehr optimistisch“

Kein Durchbruch bei neuerlichen Gesprächen in Brüssel

Auf der Suche nach einer Lösung haben Großbritannien und die Europäische Union auch am Mittwochabend keinen Durchbruch erzielt. Das Treffen von May und Juncker endete aber mit der Ankündigung, dass sich beide vor Ende Februar wieder treffen wollen. May hingegen sprach nach dem Treffen von „Fortschritten“. Man sei in den Gesprächen über die irische Grenze weitergekommen.