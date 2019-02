Villacher Drogenbunker: Cannabis, Koks und Bargeld

Hausdurchsuchungen in Villach

Am Freitag, 11. Januar, führten die Beamten des Kriminalreferates, des Bundeskriminalamtes, der EKO Cobra, der Observation und Polizeidiensthundeführern vier Hausdurchsuchungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet von Villach durch. Dabei wurden insgesamt fünf Personen der zuvor angeführten Tätergruppierung vorläufig festgenommen.