Lokal demoliert, weil Lieblingsessen aus war

Die Polizei veröffentlichte die Aufnahmen am Samstag (Ortszeit), der kuriose Vorfall trug sich aber schon am 15. Januar zu. An jenem Nachmittag wollte die Dame laut Polizei in einem jamaikanischen Restaurant Fleischlaibchen bestellen. Als man ihr allerdings beschied, dass diese bereits ausverkauft seien, reagierte die Frau verärgert und ging weg. Kurze Zeit später tauchte sie mit einem Baseballschläger in der Hand wieder auf. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie in Rage die zwei Glastüren zertrümmert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.