Scharfzüngiger Karikaturist Tomi Ungerer ist tot

Ungerers Kunst war politisch

Einen großen Teil seines Werkes machen denn auch politische Zeichnungen aus. Während seiner Zeit in den USA in den 1950er und 1960er-Jahren kritisierte Ungerer mit seinen Karikaturen den Vietnamkrieg und die sogenannte Rassentrennung. Zurück in Europa - nach Jahrzehnten in New York und Kanada lebte er seit 1976 mit seiner dritten Frau in Irland - setzte er sich für die deutsch-französische Freundschaft ein und bekam dafür das Bundesverdienstkreuz.