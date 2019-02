Schnaps gepanscht: 72 Tote, 30 Festnahmen

Wie die zuständigen Behörden in den beiden benachbarten nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand am Samstag mitteilten, wurden Hunderte Liter des illegal gebrannten Schnapses beschlagnahmt. Außerdem wurden mehr als 30 Behördenmitarbeiter wegen Fahrlässigkeit oder Beteiligung an dem Handel vorläufig von ihren Aufgaben freigestellt, darunter zehn Polizisten.