Shootingstar schlägt in den USA erneut zu

Während die heimischen Skiasse bei der Weltmeisterschaft in Schweden noch auf den ersten Sieg warten, schlug ein rot-weiß-roter Stangenartist in Übersee zu. Der 22-jährige Salzburger Tobias Kogler, der an der University of Denver International Business studiert, gewann in Sun Valley einen, zum NORAM-Cup (amerikanischen Pendant zum Europacup) zählenden, Slalom.