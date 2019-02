Hein löst im März Wimmer als Linzer Stadtvize ab

In dreieinhalb Jahren vom Fraktionschef zum Vizebürgermeister! Diese steile Karriere nimmt bei FPÖ-Politiker Markus Hein immer konkretere Formen an. Anfang Jänner übernahm der 46-Jährige von Detlef Wimmer die Leitung der Bezirkspartei. In wenigen Wochen soll Hein Wimmer auch als Stadtvize folgen.