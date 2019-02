Exporte sprengten erstmals 150-Milliarden-€-Marke

Präsenz in Westafrika wird ausgebaut

Zudem möchte die Wirtschaftskammer vermehrt österreichische Unternehmen in Afrika unterstützen. In Westafrika soll der Ausbau der Präsenz in Ländern wie Senegal, Ghana und der Elfenbeinküste erfolgen - allerdings nicht in Form von Büros vor Ort, sondern anhand von lokalen Mitarbeitern, die an Büros in Marokko oder Nigeria berichten.