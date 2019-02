19-Jähriger wurde in Innsbruck mit Waffe bedroht

Am Samstag gegen 23.50 Uhr, wurde ein Tiroler (19) an der Kreuzung Museumstraße/Sillgasse beim dortigen Durchgang von einem Mann in englischer Sprache mit den Worten „Do you want to live?“ angesprochen. Dabei zog er eine schwarze Faustfeuerwaffe aus dem Bereich der rechten Hosentasche und zeigte diese dem Opfer. Unmittelbar danach sagte der Unbekannte „Do you have Money?“, woraufhin der 19-Jährige ihm einen geringen Bargeldbetrag übergab. Der Täter gab dem Opfer in Englisch zu verstehen, dass er keine Polizei verständigen solle und dass viele Russen in Innsbruck wären. Anschließend stieg der Täter an der Haltestelle in einen gelben Bus ein und verließ den Tatort.