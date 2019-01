Startschuss für Tunnelbau an neuer Schnellstraße

Im südburgenländischen Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Samstag der offizielle Start für die Bauarbeiten am drei Kilometer langen Tunnel der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) erfolgt. In den Schnellstraßentunnel werden rund 160 Millionen Euro investiert. Die S7 soll nach der Fertigstellung in fünf Jahren von Riegersdorf in der Steiermark über das Burgenland bis zur ungarischen Grenze führen.