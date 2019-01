Senioren dürfen bei neuem Pflegekonzept mitreden

„Die Bürgerbefragung, die wir hier gestartet haben, hat es in der Größenordnung auch österreichweit noch nicht gegeben“, so Darabos. Insgesamt rund 30.000 Fragebögen wurden von der FH Burgenland ausgearbeitet. „Einmalig ist auch, dass die Ergebnisse in das Pflegekonzept einfließen werden. Die Betroffenen also wirklich ein Mitspracherecht haben“, so Sozialwissenschafter an der FH, Roland Fürst. Die Abwicklung erfolgt in Abstimmung mit allen Interessensverbänden des Seniorenbeirates. „Bedauerlicherweise ist die ÖVP abgesprungen. Wieso dem Seniorenbund die Mitsprache seiner tausenden Mitglieder kein Anliegen ist, ist mir schleierhaft“, so Darabos.