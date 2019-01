Papst Franziskus ruft zu mehr Solidarität auf

Der Papst hat in seinem Dankesgottesdienst zum Jahresende zu mehr Solidarität aufgerufen. Zu viele Menschen würden in einem Zustand extremer Armut und sogar des Sklaventums leben, beklagte der Papst am Montag. Er drückte den vielen Obdachlosen seine Nähe aus. Über 10.000 Menschen seien allein in Rom obdachlos. „Ihr Zustand ist vor allem im Winter extrem hart“, so der Heilige Vater.