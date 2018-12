Mit Kopf in laufende Kettensäge geraten

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstag in Kötschach-Mauthen: Ein 35-jähriger Mann aus Hermagor schnitt mit seinem Vater (60) gerade Brennholz, als sich seine Kettensäge verklemmte und plötzlich mit einem Ruck wieder nach oben schnellte. Der 35-Jährige konnte die Säge kaum halten - sein Vater wurde von der noch laufenden Sägekette direkt am Kopf getroffen und schwer verletzt…