16 Mal gab es zu viel Staub in Landeshauptstadt

Es ist ein Lichtblick in der Feinstaub-Debatte in Klagenfurt: 2018 sind die Überschreitungen wieder zurückgegangen. Bis dato gab es „nur“ an 16 Tagen zu viel Belastung. Allerdings ist in der Silvesternacht wieder eine gehörige Luftverschmutzung zu erwarten. Dennoch verzichtet die Stadt auf ein Feuerwerksverbot. „Es haltet sich doch eh niemand dran“, sagt Umweltstadtrat Frank Frey.