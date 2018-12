Gasser und Mayer auf Kärntens Sport-Thron

Zum dritten Mal am Kärntner Thron sitzt Matthias Mayer: In Südkorea jubelte er im Super-G, krallte sich der Afritzer seine zweite Olympia-Goldene. Klar, dass es bei der insgesamt 54. Kärntner Sportler-Ehrung an diesem Duo kein Vorbeikommen gab. Hinter Mayer klassierte sich mit Max Franz ein Ski-Kollege, auf Platz drei landete Billard-Ass Albin Ouschan.