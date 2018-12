50.000 Überstunden! Polizisten fordern Auszahlung

Inmitten der Proteste gegen ein neues Arbeitszeitgesetz, das eine massive Ausweitung der Überstunden erlaubt, sieht sich die ungarische Regierung nun mit einer zweiten Front konfrontiert. In einem Bezirk im Nordosten des Landes beklagt eine Gruppe von 200 Polizisten in einem offenen Brief, dass ihnen seit Jahren zahlreiche Überstunden nicht vergütet worden seien. Insgesamt ist von 50.000 Überstunden die Rede. Dadurch seien ihnen umgerechnet 620.000 Euro entgangen.