Großdemonstration gegen „Sklavengesetz“ in Ungarn

Eine Arbeitsgesetzreform der rechtskonservativen Regierung von Viktor Orban sorgt derzeit für Aufregung in Ungarn. Am Samstag sind Tausende Menschen durch Budapest gezogen, um gegen das „Sklavengesetz“, wie es vom ungarischen Gewerkschaftsbund MASZSZ genannt wird, zu protestieren. Die Polizei musste einschreiten, als einige Demonstranten den Kossuth-Platz vor dem Parlament stürmen wollten. Die Aktivisten wurden abgedrängt. In Anlehnung an die Proteste der „Gelben Westen“ in Frankreich traten einige Demonstranten ebenfalls in Warnwesten auf.