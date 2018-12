Flüchtige Bande durch Stau in Tunnel gestoppt

Filmreifer Polizeieinsatz im Frühverkehr am Montag auf der Tauernautobahn in Kärnten! Ein Pkw, in dem vier flüchtige Serben saßen, raste über die A10 - verfolgt von einem Polizeihubschrauber. Um die Bande, die offenbar zahlreiche Einbruchsdiebstähle begangen hatte, zu stellen, wurde ein künstlicher Stau provoziert.