„Protokollaffäre“ in der Gespag ist noch heikler

Aufsichtsrat berät heute über Konsequenzen

Die „Protokollaffäre“ ist rechtlich also eher ein „Holler“. Was sie so brisant macht, ist, dass sie offenbar von einem Insider an die Öffentlichkeit getragen wurde und aufgrund diverser Vertrauensverluste und Vertrauensverlust-Fiktionen die Vorstände Lehner und Harald Schöffl (Gecks Nachfolger, der die unterschiedlichen Protokollierungen intern auf- und angegriffen hat) den Job kosten könnte.