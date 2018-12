Jetzt muss der Schlamm beseitigt werden!

Aber auch im Mölltal und in Rosegg gibt es ähnliche Schäden. Wie der Rosegger Bürgermeister Franz Richau mitteilt, müssten seine Gemeinde oder gar die Grundbesitzer selbst für die Kosten aufkommen: „Und die Entsorgung ist nicht billig.“ Gruber dazu: „Wir sind mit allen Gemeinden in Kontakt, in denen es überschwemmte landwirtschaftliche Flächen gibt. Jeder Fall wird noch geprüft.“