400 Alpinsoldaten sind in Bereitschaft

Mit dem ersten Schneefall beginnt auch die Zeit des Wintersports. Jedoch verbirgt sich hinter dem Schneevergnügen auch eine Gefahr: Große Schneemengen erhöhen nämlich das Lawinenrisiko sowie die Verschüttungsgefahr. Mit zwölf Lawineneinsatzzügen in sieben Bundesländern (ausgenommen Wien und Burgenland) unterstützt das Bundesheer daher zivile Einsatzkräfte, wenn diese bei derartigen Einsätzen Hilfe benötigen. „Unsere Soldaten leisten durch ihr Können, ihre Erfahrung und ihr Engagement auch im alpinen Bereich einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Österreich“, so Verteidigungsminister Mario Kunasek.