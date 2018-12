„Rassen-Verräter!“: Neonazis wollen Harry ermorden

Nazi-Vereinigung mit Kontakt in die USA

Laut der britischen BBC dürfte die Neonazi-Vereinigung in Großbritannien vom 21-jährigen Studenten Andrew Dymock gegründet worden sein. Eine weitere ranghohe Persönlichkeit sei der 17-jährige Oskar Koczorowski. Untersuchungen zeigen, dass es immer wieder Kontakt zwischen der „Sonnenkrieg Division“ und deren Vorbild, der US-amerikanischen „Atomwaffen Division“, gibt. Der Anführer der US-Neonazis sitzt derzeit in Florida in Haft, weil in seiner Wohnung Material zum Bombenbauen gefunden wurde.