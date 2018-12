Nackt-Künstlerin überraschte bei „Ninja Warrior“

Dabei hatte die Nackt-Künstlerin schon in der Vorbereitung der Show darauf geachtet, nicht zu viel Stoff an ihre Haut zu lassen. „Im Fitnessstudio habe ich mit Personaltraining gezielt meine Griffkraft und Balance verbessert. Die meisten Übungen habe ich allerdings freestylemäßig nackt in der Natur gemacht. Das war ziemlich lustig. Ich stemmte riesige Heuballen, sprang über Hindernisse im Wald oder kletterte an Bäumen hinauf.“