Neuer Holzbetrieb in Steinfeld bringt 100 Jobs

Dabei war die Ansiedelung in Kärnten eine „Notlösung“, da ein Ausbau am Osttiroler Firmenstandort nicht möglich war. „Wir freuen uns, in Steinfeld ein passendes Industriegrundstück gefunden zu haben und das neue Werk planmäßig umsetzen zu können“, erklärt Geschäftsführer Hannes Theurl. Gelungen ist die Ansiedelung mit Unterstützung von Landes- und Gemeindeseite. Auch bei der Personalrekrutierung will man helfen, Förderungen werden geprüft.