Wegen Sperrstunde gedroht und Polizist getreten

Zwischen einem Lienzer Wirt und seinem 31-jährigen Gast kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Streit. Ersterer rief zur Sperrstunde, was dem Gast gewaltig gegen den Strich ging. „Anwesende Lokalgäste forderten den Mann ebenfalls auf das Lokal zu verlassen“, so ein Polizeibeamter.