Einbrecher scheitern zweimal an Hausbesitzern

Zweimal sind Einbrecher in Kärnten gescheitert: Sowohl in Moosburg als auch in Ferlach wollten unbekannte Täter in ein Wohnhaus eindringen, bemerkten aber erst dann, dass die Hausbesitzer daheim waren. Sie mussten ohne Beute flüchten, richteten aber viel Sachschaden an. Ausgeforscht wurde dafür ein Einbrecher, nachdem er zweimal in ein Gastlokal am Klopeiner See eingestiegen war.