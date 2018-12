Ein Adventkalender zum „Geben und Nehmen“

Mit einem „doppelten“ Adventkalender will die Klagenfurter Dompfarre in den nächsten 24 Tagen zum Teilen und Helfen animieren. Bürger können im Eingangsbereich der Kirche nicht mehr gebrauchte Gegenstände oder Lebensmittel in einen Korb legen. Bedürftige haben dann die Möglichkeit, anonym auf die Gaben zuzugreifen.