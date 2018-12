„Kurz schimpft nicht - trotzdem kennt ihn jeder“

Berichtet wird von „Time“ durchaus differenziert und es kommen sowohl Kanzler als auch Kritiker zu Wort. Auch unsere Leser sehen das Ganze eher ambivalent - so gibt es positive und auch negative Reaktionen auf die Coverstory. „Sebastian Kurz hat es nicht notwendig, auf andere zu schimpfen, wie wir es erst letzte Woche von (SPÖ-Chefin Pamela) Rendi-Wagner erleben mussten. Und trotzdem kennt ihn jeder - er ist ein Diplomat, ein politisches Naturtalent mit Charisma. Ich bin stolz, so einen Bundeskanzler zu haben“, meint GelaMarie, und auch Neverhood ist voll des Lobes für die Regierung: „Die erste Regierung seit Langem, die FÜR Österreich regiert. Bravo und weiter so!“