Kurz und Strache stellen sich kritischen Fragen

Kurz als „letzte, beste Hoffnung Europas“

Doch die Hoffnung vieler konservativer und liberaler Parteien in Europa, dass die FPÖ zumindest indirekt durch die Türkisen beeinflusst wird - wie dies offenbar beim Bekenntnis zur EU geschehen ist -, dürfte derzeit stärker sein als die Angst vor einem weiteren Rechtsruck. „Time“ bezeichnet den Bundeskanzler in diesem Zusammenhang als „letzte, beste Hoffnung Europas“. Zu all diesen Themen werden Kurz und Strache am kommenden Dienstag Rede und Antwort stehen.