„Time“-Magazin hebt Kanzler Kurz auf Titelseite

Knapp einen Monat nach der Titelstory in „Newsweek“ ist Bundeskanzler Sebastian Kurz erneut auf die Titelseite eines renommierten US-Nachrichtenmagazins gehievt worden. Unter dem Titel „Extreme Makeover“ (auf Deutsch in etwa: extreme Veränderung, Kurswechsel oder auch Verjüngungskur) ziert der österreichische Regierungschef die aktuelle Europa-Ausgabe des „Time“-Magazins. Die Zeitschrift befasst sich mit dem „Ende der alten Politik“ und der Tatsache, dass mithilfe des jüngsten Kanzlers der Alpenrepublik auch „eine Partei am rechten Rand“ in die Mitte geholt worden sei. Kurz wird in einer polarisierten Welt unter anderem als „letzte, beste Hoffnung Europas“ bezeichnet.