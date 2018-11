Instagram-Pärchen legt sich ins Bett - und stirbt

Mutter fand Leichen

Michelles Mutter Adriana Avila fand die beiden Leichen am nächsten Morgen. Das endgültige Obduktionsergebnis stehe noch aus, die Ermittler gehen aber davon aus, dass beide aufgrund einer Überdosis starben. Die Eltern der 23-Jährigen wussten laut eigenen Angaben nicht, dass ihre Tochter Drogen nahm. Ihr Vater Paulo Avila mache sich daher schwere Vorwürfe: „Wie konnte ich nur so versagen? Das bringt mich um …“, so Avila in dem Bericht.