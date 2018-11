YouTuber vergisst, sich an Hängegleiter zu gurten

„Ich dachte mir: Wow, tolle Aussicht. Ich sterbe jetzt!“

Um den Absturz zu verhindern, blieb ihm quälende Minuten lang nur seine Muskelkraft. „Ich dachte mir: Wow, tolle Aussicht. Ich sterbe jetzt!“ Der Lenker des Drachens versuchte, so schnell wie möglich zu landen, was sich aber zwischen hohen Bäumen und Berghütten als nicht ganz einfach erwies. Knapp über dem Boden verließen Gursky schließlich die Kräfte. Bei der Landung brach er sich mehrfach den Arm, musste noch in der Schweiz operiert werden. Wo genau das Video entstand, verrät Gursky nicht. Die britische „Daily Mail“ mutmaßt, es könnte in der Nähe von Interlaken aufgenommen worden sein.