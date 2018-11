Mehr als 700 Verletzte bei schwerem Beben im Iran

Im Westen des Iran sind bei einem schweren Erdbeben laut Angaben des staatlichen Fernsehens mehr als 700 Menschen verletzt worden. Demnach befinden sich noch 33 Verletzte zur Behandlung in Krankenhäusern. Das Beben der Stärke 6,4 hatte sich am Sonntagabend in der Provinz Kermanschah an der Grenze zum Irak ereignet. Tote und größere Schäden gebe es nicht, hieß es.