Kind nach Brand in Haus mit Drehleiter gerettet

Haus nicht bewohnbar

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, brannte komplett aus. Deshalb gestalte sich die Brandursachenermittlung schwierig. Die übrigen vier Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren wegen der starken Verrauchung vorerst unbrauchbar. Die Bewohner wurden in Ersatzunterkünfte gebracht.